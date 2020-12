AGF-stopper sender Horsens ud af pokalen

Det tog dog lang tid, før der viste sig at være forskel på et topholds A-kæde og et bundholds B-kæde.



I første del af kampen havde Horsens således de bedste muligheder efter kontraangreb, og AGF kæmpede med at forvandle boldbesiddelse til chancer.

Det var først efter pausen, at AGF fik sat gæsterne under et mere kontinuerligt pres.

Alexander Munksgaard havde blandt andet et godt hovedstødsforsøg tidligt i anden halvleg, mens også Patrick Mortensen fik et pænt tilbud.