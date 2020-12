AGF laver lange forlængelser med stortalenter

20-årige Sebastian Hausner er fast mand i AGF's centrale forsvar, og han har spillet 33 kampe i landets bedste række.



- Det er et dejligt skulderklap at få fra klubben, der viser, at de tror på mig. Man bliver belønnet for sit hårde arbejde, og det gør mig kun endnu mere motiveret for at fortsætte min udvikling som fodboldspiller, siger Hausner.