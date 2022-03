Ægtepar blev vækket af larm i natten: Bil bragede ind i hæk og carport

Et ægtepar blev natten til mandag vækket af et højt brag.

Det viste sig at stamme fra en bil, som var pløjet gennem parrets hæk, videre gennem forhaven for til sidst at støde sammen med parrets bil i carporten på Sophus Bauditz Vej i Åbyhøj.

Manden gik ud for at se, hvad der foregik og nåede lige at se ryggen af en person, som flygtede i mørket.