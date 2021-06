90 tanke med brandfarlig væske truer: Nu trænes der i at slukke kæmpebrande

- Det er nogle enorme mægder af brandfarlig væske, der er hernede. Der er selvfølgelig høj sikkerhed hernede på havnen, det er det, man kalder risikovirksomheder, hvor man kigger på de forskellige scenarier, siger beredskabsinspektør ved Østjyllands Brandvæsen Johnny Lindhardt Damgård.

Det, der øves på netop nu, er en brand i en af de gigantiske beholdere. Skulle sådan en opstå, vil de øvrige tanke begynde at køle sig selv ned for at forhindre, at ilden spreder sig.

Det vil hjælpe brandvæsnet i forsøget på at inddæmme og standse ildens rasen.