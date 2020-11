350 traktorer i Aarhus: Demonstrationen forløb problemfrit

Vrede over manglende lovhjemmel



Det er den aktuelle minksituation, der har udløst de store protester, som i dag munder ud i de to demonstrationer i Aarhus og København.

På arrangementets Facebookside kan man læse, at det særligt er den manglende lovhjemmel til at aflive samtlige landets mink, der har vakt vrede.

Og for landmand Jørgen Brønd fra Horsens, er det af samme grund, at han vælger at deltage i lørdagens demonstration. Han føler sig snydt af de politikere, der har ansvaret for at lede Danmark:

- Man har brudt grundloven, og jeg mener også, at man har brudt menneskerettighederne, fordi minkavlerne får taget deres erhvervsmulighed helt fra dem, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND torsdag.