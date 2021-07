25-årig har meldt sig selv et år efter drab i Brabrand: Én person er fortsat på fri fod

Derfor er de fire mænd foruden drab tiltalt for drabsforsøg på den 23-årige samt to tilfælde af grov vold mod den 28-årige og den 25-årige mand. De fire er også tiltalt for at have truet alle ofrene med en pistol.

Motivet skal formentlig findes i narko-miljøet

Motivet til overfaldet skal ifølge politiet formentlig findes i en form for uoverensstemmelse i forbindelse med en narkohandel.

Politiet mener, at den dræbte og de fire tiltalte havde relation til rocker- og bandemiljøet. Derfor er der rejst tiltale efter den særlige bandeparagraf, som kan hæve straffen.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at den dræbte, Mohammad Al-Zerjawi, var medlem af rockergruppen Satudarah og gik under navnet "Frisør Mudi".