17-årig stjal bil og nægtede at standse

Det resulterede fredag aften i en mindre biljagt, da en bilist nægtede at stoppe i det vestlige Aarhus.

Patruljen kørte bag bilen på Edwin Rahrs Vej, og da den viste sig at være stjålet, signalerede de, at føreren skulle holde ind. I stedet fortsatte de to personer i bilen mod Gellerupbadet, hvor de skiftede transportmiddel og stak af på cykel.