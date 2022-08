10 procent har samme sygdom som Linda: - Som at få knive i maven

Voldsomme smerter og problemer med at blive gravid. Sygdommen endometriose er en meget udbredt sygdom blandt kvinder i den fødedygtige alder, men den er samtidig meget ukendt og underdiagnosticeret. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. 47-årige Linda Tosti fra Hjortshøj er en af dem, der ventede rigtig længe på at få at vide, hvad hun fejlede.