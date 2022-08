Efter opfordring: Gymnasium dropper alkohol på studietur

Hun er enig med Sven Gaardbo i, at hvis der skal være tale om helt at forbyde alkohol på gymnasierne, så skal det komme oppefra.

- Det er klart, at hvis det virkelig skal batte, så bliver det nødt til at komme oppefra. Det kan være svært for gymnasierne selv at administrere det, og der kan måske være nogle rektorer, som er bekymret for, at hvis de har nogle skrappere regler, så er der måske nogle elever, som søger et andet sted hen, siger Kristine Rømer Thomsen.