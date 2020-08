Voldsomme skybrud truer igen i dag - her er risikoen størst

Der kan i alt falde over 30 millimeter regn, hvor bygerne rammer.

Onsdag bliver endnu en dag, hvor man i dele af landet skal forberede sig på kraftige byger, der kan være med både torden og skybrud.

Luftmassen er overordnet den samme over Danmark onsdag, som den var tirsdag, hvor man adskillige steder i landet blev ramt af meget kraftige byger, der næsten var med intensitet af dobbelt-skybrud.

Det samme kan gøre sig gældende onsdag, selvom der formentlig vil være færre byger end tirsdag.

Størst risiko i Nordøstjylland, Københavnsområdet og Nordsjælland

Dagen starter pænt, men som timerne går og temperaturen stiger, kan der efter middagstid dannes kraftige byger visse steder.

Muligheden for kraftige byger er størst over Vendsyssel og Himmerland, ligesom man i Nordsjælland og hovedstadsområdet kan se frem til en eftermiddag, der kan byde på byger med risiko for skybrud.

Bygerne vil være lokale, men der hvor de rammer, vil de blive meget kraftige.

KRAFTIG REGN OG SKYBRUD Kraftig regn er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer

er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer Skybrud er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter

er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning. Kraftig regn og især skybrud er ofte forårsaget af tordenbyger. Ved at tælle antallet af sekunder imellem lynet og tordenbraget kan du regne dig frem til, hvor langt væk fra dig lynet slog ned

Skybrud er defineret som en nedbørmængde på over 15 millimeter på en halv time, og det kriterium kan blive opfyldt i de ovennævnte områder. Det er endda muligt, at der kan falde endnu mere på samme tid - op til mellem 20 og 25 millimeter.

Da der samtidig ikke er megen strømning i atmosfæren, kan bygerne nå at give meget regn over de samme områder. Derfor kan der i alt falde over 30 millimeter, hvor bygerne rammer.

Udsigten til risikoen for skybrud har resulteret i et varsel fra TV 2 Vejret for risiko for skybrud, gældende fra klokken 13 til 20, som kan ses på kortet herunder. Ikke alle steder i de markerede områder får skybrud, men det er i disse områder, at risikoen er størst.

De fleste får pænt vejr

I langt det meste af landet får man dog pænt og behageligt vejr, med temperaturer på mellem 22 og 25 grader, længere perioder med solskin og generelt rolige vindforhold.

Det varme - men ustabile vejr - holder ved til og med lørdag, inden noget køligere luft søndag blæser ind over Danmark fra vest.