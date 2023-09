Vild september bliver varmere end hele sommeren

Med under et døgn tilbage af september står det nu klart, at måneden bliver den varmeste af sin slags siden 1874, hvor man begyndte at måle temperaturen i Danmark.

- Det er uden tvivl det varmere klima, der spiller ind i vores vejr, og som nu giver os den varmeste september nogensinde registreret, fortæller TV 2 Vejrets meteorolog og vejrvært Peter Tanev.

I skrivende stund ligger middeltemperaturen på 16,3 grader, og da det lune vejr fortsætter lørdag, bliver der altså ikke skruet yderligere ned.

Dermed slår september 2023 den tidligere varmerekord for årets første efterårsmåned på 16,2 grader, som var delt mellem årene 1999, 2006 og 2016.

Sætter sommeren til vægs

Mange har nok haft den fornemmelse, at september har budt på mere sommervejr, end hvad de reelle sommermåneder kunne præstere.

Og der er da også noget om snakken.

På trods af en kølig juli og august endte sommeren som helhed med en helt normal middeltemperatur, hvilket i allerhøjeste grad skyldtes en usædvanlig varm juni.

Alligevel bliver de tre sommermåneder altså sat til vægs af september. De 16,3 grader er nemlig højere end hele sommerens gennemsnitstemperatur på 16,1.

Kun juni ser ud til at ende varmere end september, mens både juli og august bliver køligere. Lige netop det faktum er historisk, da det er første gang nogensinde i dansk vejrhistorie, at september ender varmere end juli i samme kalenderår.

Middeltemperaturen

For septembers vedkommende er tallet opgjort 30. september om morgenen.

Det varme septembervejr kan især tilskrives den første halvdel af september, hvor en såkaldt omegablokering gav et fastlåst vejrmønster og sørgede for sommervejr i lange baner – selvom kalenderen viste efterår.

- Det vejr, som vi har set denne sommer og nu også i september, er et godt billede på, hvad vi har set de seneste år. Når først vejret har låst sig fast i et mønster, så har det svært ved at ændre sig, uddyber Peter Tanev.

Hele ni meteorologiske sommerdage på stribe og flere lokale varmebølger blev det til i det varme og solrige septembervejr, hvilket fik mange danskere til at flokkes langs de danske badestrande.

Sidenhen blev det til endnu en sommerdag. Dermed ender september med hele ti meteorologiske sommerdage. Til sammenligning fik juli og august henholdsvis fem og syv.

- Ser vi på data, skal vi nok til at vænne os til, at sommeren strækker sig ind i september. For eksempel falder den sidste sommerdag meget senere nu end i gamle dage, forklarer Peter Tanev.

Kun september 1999 kan overgå de 10 sommerdage. Dengang blev det til hele 11 dage med 25 grader eller derover. Til gengæld er der aldrig før registreret 9 sommerdage i træk i september, som tilfældet har været i år.

Septembervarmen er et klimasignal

Tabellen herunder viser topti over de varmeste septembermåneder, der er registreret i Danmark.

Det mest bemærkelsesværdige er, at de 4 varmeste måneder alle ligger inden for de seneste 24 år.

Faktisk er hele 8 ud af de 11 på listen hændt siden 1999, hvilket er et klart signal om, at klimaet er blevet varmere.

Ifølge TV 2s garvede meteorolog er der da heller ikke umiddelbart tegn på, at det lune efterårsvejr slipper sit tag i Danmark.

- Jeg vil ikke blive overrasket, hvis det lune efterårsvejr fortsætter ind i oktober. Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at kulde og efterårsvejr er på vej, lyder det fra Peter Tanev.

Flere solskinstimer end august

Foruden septembers sommervarme har måneden også brilleret på andre parametre.

Særligt på mængden af solskinstimer er det blevet til noget over det normale. Faktisk ender september med at have markant flere solskinstimer end den usædvanligt solfattige august.

Indtil lørdag formiddag har solen i gennemsnit skinnet i knap 169 timer over Danmark. Det er næsten 30 timer mere end i august, hvor solen blot viste sig frem i 139 timer.

Samtidig er det mere end det gennemsnitlige antal solskinstimer for en normal september, hvilket er 143,5 timer.

Endnu er der stadig lidt solskinstimer at hive ud af måneden. Med de resterende solskinstimer ender årets september formentlig lige omkring den tiendemest solrige september måned herhjemme.

De mange solskinstimer har også betydet, at der ikke har været plads til lige så meget regn som normalt. Omkring 54 millimeter er der kommet i løbet af de seneste 30 dage, hvilket er knap 30 procent under det normale.