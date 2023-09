Ung politiker fra talerstolen: - Det mest nedladende, jeg nogensinde har prøvet

"Snotunge", "pattebarn" eller "du får aldrig din politik igennem, fordi du er kvinde". Det er, hvad unge kvindelige socialdemokrater rundt i landet har måttet lægge øre til de seneste år. Det fortæller 27-årige Stine Falk Eiby, der er valgt ind for Socialdemokratiet i byrådet i Randers Kommune. Og ifølge hende er det ikke kun ”manden på gaden og kvinden på Facebook”, der sender grove ord efter de yngre, kvindelige socialdemokrater.

Det er også partifællerne, der opfører sig sådan, lod hun forstå fra talerstolen ved Socialdemokratiets årsmøde søndag i Aalborg Kongres og Kultur Center.



Det er simpelthen det mest nedladende, jeg nogensinde har prøvet, at nogen ringer til min mor. Stine Falk Eiby (S), byrådsmedlem, Randers

- De unge kvinder bragede ind ved seneste kommunalvalg, og selvom mine kolleger er møgseje og hårdføre, så er vi også enige om, at det er nu, vi bliver nødt til at råbe højt og sige fra. - Jeg oplever alt for tit, at en af dem bryder sammen over den måde, de bliver behandlet på, af deres kollega eller partiforening, sagde Stine Falk Eiby i sin tale. Hun uddyber over for TV 2, at hun selv havde en oplevelse, hvor hun følte sig latterliggjort af en mandlig partikollega ved et gruppemøde i byrådet i begyndelsen af 2022. Partifælle ringede til mor Stine Falk Eiby fortæller, at episoden udspillede sig, da S-gruppen havde været splittet omkring et spørgsmål, og gruppen havde aftalt at mødes dagen efter og stemme om det. Men inden de kom så langt, ringede en af partifællerne til Stine Falk Eibys mor, der ville have hende til at påvirke sin datter til at skifte mening.

- Det er simpelthen det mest nedladende, jeg nogensinde har prøvet, at nogen ringer til min mor. Jeg var 25 år gammel, og jeg har aldrig følt mig mere behandlet som et lille barn, siger Stine Falk Eiby, der ikke har lyst til at sætte navn på partifællen, da ”sagen er blevet klaret internt”. Stine Falk Eiby fortæller, at hun også har oplevet, hvad hun vil beskrive som mindre episoder. Såsom at de ældre, mandlige partifæller forventer, at hun står for at lave kaffe eller tager referat, når de holder møde. Eller at de ældre, kvindelige partifæller kan tale ned til hende og spørge, ”hvad ved du egentlig om det”, fortæller Stine Falk Eiby.

Socialdemokratiets Årsmøde 2023 blev afholdt i Aalborg Kongres & Kultur Center i weekenden. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ikke alene om oplevelserne Ifølge den 27-årige socialdemokrat er nedladende ord over for kvinder i partiets vælgerforeninger, regioner og byråd et ofte drøftet emne blandt hende og hendes jævnaldrende partikolleger. - Det fylder rigtig meget for os, der er valgt, og jeg taler tit med mine kolleger om det. Jeg har også haft perioder, hvor det har fyldt, at jeg har tænkt, om det var det værd, siger Stine Falk Eiby. Skal man ikke kunne klare kritik, når man stiller op til politik? - Vi skal kunne klare kritik til enhver tid. Men de skal ikke kritisere min person. Og den kritik, de retter, skal aldrig gå på min alder eller mit køn. Stine Falk Eiby har været medlem af DSU siden 2015, og hun fortæller, at der altid har været grove kommentarer. Dog oplever hun, at det har ændret sig efter Metoo-bevægelsen i Danmark på den måde, at hun og andre kvinder tør tale højt om udfordringerne. Det 27-årige byrådsmedlem fortæller desuden, at hendes tale søndag blev modtaget godt, og flere har skrevet til hende efterfølgende. Statsminister Mette Frederiksen (S) gav hende desuden en tommel op, siger hun. Også det socialdemokratiske medlem René, der gik på talerstolen kort efter Stine Falk Eiby, udtrykte sin sympati og forargelse over hendes tale. - Jeg var noget rystet over den første taler. At vi i 2023 stadigvæk har socialdemokrater, der er så nedladende overfor vores kvindelige byrødder. Jeg fatter det ikke. Tag jeres gode tøj og skrid, for helvede, sagde René, der ikke blev præsenteret med andet end fornavn, fra talerstolen.

Socialdemokraten René bakkede sin partikollega Stine Falk Eiby op. Foto: TV 2

Socialdemokratiets partisekretær, Lasse Ryberg, skriver i en skriftlig kommentar til TV 2, at man som politisk aktiv skal "behandles med respekt fra alle uanset køn, seksualitet, alder, race eller religion". - Det er vigtigt for os, at ingen - hverken folkevalgte eller medlemmer i øvrigt - oplever grove eller nedværdigende kommentarer, skriver han.

