Udsender varsel om skybrud mandag

I den forbindelse har TV 2 Vejret udsendt varsel for skybrud. Varslet er gældende i Jylland og på Fyn i perioden mandag klokken 11 til 21.

Efter en række dage med stabilt sensommervejr over Danmark starter der nu en periode med noget mere ustadigt vejr.

Koldfronten går i land ved middagstid, hvor de første tordenbyger forventes at ramme i den vestlige og sydlige del af Jylland.

Temperaturen kommer allerede i løbet af formiddagen op over 20 grader. I det hele taget er der udsigt til en lummer septemberdag.

Længere mod sydvest bliver det mest af alt skyet, hvilket er et tegn på, at der er en koldfront på vej.

Til det kan man bruge TV 2 Vejrets radar til at orientere sig om, hvor bygerne befinder sig.

Formentlig bliver det ned gennem Jylland, at de kraftigste tordenbyger slår ned, men hvor de helt præcis rammer, er svært at sige.

Det er både en varm og ustabil luftmasse, der befinder sig over Danmark, hvilket er ingredienserne til meget intense tordenbyger, der nogle steder helt sikkert vil være med hagl.

Midt på eftermiddagen spår prognoserne, at de kraftigste tordenbyger befinder sig i et område fra Thy ned over det centrale Jylland samt Sydøstjylland og Vestfyn.

Anderledes roligt ser vejret ud øst for Storebælt, hvor den generelt står på tøvejr og op til 24 graders varme.

Sidst på eftermiddagen er det særligt Vendsyssel, der står for skud med torden og mulige skybrud.



Derudover begynder koldfronten også at give regn til de østlige landsdele, hvilket vil stå på det meste af aftenen. Her forventes regnen dog ikke at blive lige så kraftige som mod vest.

Vest for Storebælt bliver aftenen med tørvejr i perioder, men der er stadig udsigt til spredte regnbyger. En ustadig uge er begyndt.