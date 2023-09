Udnyt det gode vejr i haven - én ting må du ikke gøre

Hvad bør du gøre i din have lige nu – og hvad ikke.

Det er vist gået de færreste forbi, at efteråret er skudt i gang med en ordentlig omgang sommervejr, og det er lige den slags vejr, der får de fleste til at kigge ud på haven.

Men det gode vejr rejser også nogle oplagte havespørgsmål, for hvad skal man gøre nu, og hvad er det i betragtning af vejret bedst at vente med?

TV 2 Vejret har derfor taget en snak med gartner Martin Bruun fra Kolding Plantecenter, der fortæller, at efteråret typisk er sæson for at plante hæk:



- Normalt vil man skulle ud at plante hæk nu, men vi er nødt til at vente til det bliver lidt køligere, siger han.

Bare rødder kan ikke lide varmen

Hækplanterne er typisk såkaldt barrodsplanter, der sælges uden potte, og de har ikke godt af at blive hevet op af jorden, når temperaturen er så høj som nu.

Hvis man forsøger sig med det, kan det give døde spidser.

Martin Bruun anbefaler, at man venter med hækken, indtil vi kommer ned omkring 10 graders varme.

Tid til lugning

Til gengæld er der også de ting, som passer perfekt med det varme, solskinsrige og tørre vejr.

- Hvis man ikke holder haven nu, kommer straffen til foråret. I hvert fald i forhold til ukrudtsbestanden, siger Martin Bruun, der derfor anbefaler at få luget grundigt ud i de uønskede vækster, mens vejret stadig er godt.

Så er det perfekt timing til at få gødet græsset, og også at plante stauder.

- Stauderne er i super vækst lige nu. Køber man en bakke stauder nu, bliver de tre gange så store på tre-fire uger, siger Martin Bruun.

Klar til græs

Det er også et godt tidspunkt at så græs, da der stadig er fugt i jorden, og jorden er nem at bearbejde.

Fugten i jorden er dog ikke nok til helt at udligne den manglende nedbør i disse dage, så hvis der er planter i haven, der skal have vand, vil det være en god idé at give dem lidt, da der er lange udsigter til regn igen i prognoserne lige nu.