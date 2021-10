Sundhedsstyrelsen retter sig selv: Vil alligevel bruge Moderna-vaccine

Pressemeddelelsen blev i danske medier bredt udlagt, som at Sundhedsstyrelsen ville droppe vaccinen til unge under 18 år.

Men det beror på en misforståelse, erkender Sundhedsstyrelsen.

- Det var ikke den bedste pressemeddelelse, vi har skrevet. Den var uklar og gav anledning til misforståelser, siger Tina Guldmann Gustavsen.

Sverige og Norge sætter på pause

Tidligere onsdag satte Sverige brugen af Moderna-vacciner på pause for personer, der er født i 1991 eller senere.

Også i Norge besluttede man onsdag fremover at tilbyde personer under 18 år vaccinen fra Pfizer, også selv om de har fået første stik med Modernas vaccine, ud fra et forsigtighedsprincip.

Forholdsreglerne skyldes mistanke om en øget, men dog meget lille, risiko for betændelse i hjertemusklen eller hjertesækken.