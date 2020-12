Sundhedsordførere indkaldt til orientering søndag - partier vil sende elever hjem

Stigningen i antallet af danskere, der er smittet med coronavirus, er nu så stor, at regeringen "kraftigt overvejer," om der er behov for yderligere restriktioner.

Sådan lød det lørdag eftermiddag fra statsminister Mette Frederiksen (S) i et opslag på Facebook. Men der er tale om mere end blot kraftige overvejelser, for ifølge TV 2s oplysninger er partiernes sundhedsordførere blevet indkaldt til en orientering med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) søndag formiddag.

Det sker inden mange af de restriktioner, der 1. december blev meldt ud for især 17 kommuner i hovedstadsområdet, endnu er trådt i kraft. Flere af disse - der blandt andet gælder julehandel, uddannelser og idræts- og fritidsaktiviteter - er nemlig først gældende fra mandag.



Også regeringens indsatsgruppe mod covid-19, hvor landets sundhedsmyndigheder deltager, har siden fredag mødtes flere gange om situationen. Og ifølge TV 2s oplysninger ønsker Dansk Folkeparti og Enhedslisten, at undervisningen i alle ungdomsuddannelser og de ældste klassetrin i folkeskolen bliver lukket ned.

Direktør for SSI: Rigtig, rigtig bekymrende

Det seneste 30 timer er der blevet konstateret 2115 nye smittetilfælde i Danmark. Normalt inddrager opgørelserne informationer om nye smittede, indlagte og dødsfald fra 24 timer. Men på grund af teknisk vedligehold på SSI’s servere natten til fredag dækkede opgørelsen fredag over 18 timer.

Alligevel er antallet ifølge direktøren for Statens Serum Institut (SSI), Henrik Ullum, for højt og "rigtig, rigtig bekymrende."

- Det er bekymrende, fordi vi kommer fra en i forvejen stigende kurve – antallet har været kraftigt stigende fra den sidste uge af november og ind i december, siger han til TV 2.

Statsministeren har flere gange påpeget, at danskerne ikke kommer til at kunne holde den jul, som de plejer. Ifølge Henrik Ullum kan netop julen "få læsset til at vælte."

- Hvis vi kigger ned i værktøjskassen, så er der yderligere restriktioner, der kunne være en mulighed. Det hænger altid sammen med, at vi skal se hinanden mindre. Det er dét, vi især har mulighed for at skrue på især, for det er, når vi er sammen – selv om vi godt kan lide at være sammen – at vi smitter hinanden, siger Henrik Ullum.