Sundhedsministeriet trækker i land: Tredje stik til krydsvaccinerede er endnu ikke besluttet

Beslutningen om at tilbyde krydsvaccinerede danskere et tredje vaccinestik er endnu ikke taget. Det oplyser Sundhedsministeriet i en mail til TV 2 mandag.

Søndag lød det ellers fra Sundhedsministeriet, at "det er sundhedsfagligt bedst at tilbyde endnu en dosis mRNA-vaccine til personer, der har fået første stik med AstraZeneca vaccinen og andet stik med en mRNA-vaccine".

Men nu er den melding trukket tilbage. I stedet lyder det:

- Sundhedsstyrelsen vurderer løbende anbefalingerne angående vaccination mod COVID-19. Udrulningen af ét tredje stik til krydsvaccinerede vil eventuelt kunne ske, efter den generelle vaccineudrulning er gennemført.

Tilstrækkeligt med én dosis

I den nye melding skriver Sundhedsministeriet, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er sundhedsfagligt tilstrækkeligt at tilbyde én dosis mRNA-vaccine til personer, der har fået første stik med AstraZeneca vaccinen.

Sundhedsministeriet understreger desuden, at man i Danmark anerkendes som færdigvaccineret, når man er vaccineret med to forskellige EMA-godkendte vacciner.

Det gælder for cirka 150.000 danskere, der nåede at modtage første stik med AstraZeneca, inden vaccinen blev taget ud af det danske vaccinationsprogram. De blev efterfølgende tilbudt andet stik med enten Pfizer eller Moderna.

Kan give problemer

Selvom man i Danmark anses som færdigvaccineret, når man er krydsvaccineret, er det ingen garanti for, at det samme er tilfældet i resten af verden.

Faktisk har TV 2 tidligere fortalt historien om thailandske Maneewann Choksawas, som bor i Danmark og har fået et stik med AstraZeneca samt et stik med Pfizer/BioNTech.

For hende skaber krydsvaccinen problemer, når hun vil besøge sin familie i Thailand, fordi Thailand ikke anerkender to forskellige vacciner som gyldige.

Udenrigsministeriet oplyste 7. juli til TV 2, at de ikke har et samlet overblik over, hvilke lande udenfor Europa der accepterer eller afviser krydsvaccination.

Men inden for EU og Schengenområdet gælder det som udgangspunkt, at krydsvaccinerede anses som færdigvaccinerede.