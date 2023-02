Snevejr på vej mod Østjylland

I en stor del af landet har lørdagdagen budt på stille og solrigt vintervejr med temperaturer lige over frysepunktet.



Det stille vintervejr bliver der dog lavet gevaldigt om på sent lørdag aften.



Her er der nemlig udsigt til, at en front går i land med tiltagende vind. Samtidig sender fronten nedbør ind over landet, der både kan være med regn, slud eller sne.

Dermed kræver det ekstra opmærksomhed, hvis man skal ud i trafikken, da der er stor risiko for is- eller sneglatte veje.

Her kan der kommer sne

De første byger forventes allerede at ramme det nordvestlige Jylland omkring midnat.

I løbet af natten bliver det til et større nedbørsområde, der i de tidlige morgentimer søndag dækker hele Jylland og det vestlige Fyn.

Nedbøren er af blandet karakter. I Vestjylland falder det primært som regn, men jo længere østover man kommer, des mere hvid bliver nedbøren.

Dermed forventes det, at man ned gennem Østjylland og på Fyn vil stå op til rigtigt vintervejr med sne udenfor.