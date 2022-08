Slut med varme - temperaturen dykker

Weekend med klassisk dansk sommervejr

I weekenden står den på mere normalt dansk sommer.

Et lavtryk i det nordlige Atlanterhav sørger for, at vejret i weekenden kommer fra vest. Det giver maksimumtemperaturer på 20 til 22 grader og spredte regnbyger. De fleste byger ventes søndag, mens lørdag ser mest tør ud.

Et forsigtigt kig ind i næste uge afslører, at varmen måske kan vende retur.