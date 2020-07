Skjulte plejehjems-optagelser afslører forrået kultur - nærmest dyrisk, siger ekspert

- De er skøre i bolden, siger en plejer, der er ved lægge 90-årige Else Marie Larsen i seng.

- Fuldstændig, siger den anden plejer i rummet.

Personerne, de taler om, er Else Marie Larsens familie.

Samtalen mellem plejerne foregår henover hovedet på 90-årige, demensramte Else Marie Larsen i hendes hjem på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

En anden dag lyder det således om Else Marie Larsens datter og familie:

- Det er hende, der er skingrende skør (datteren, red.).

- Vi lægger hende (Else, red.) altid, så hun kigger herover. Det vil familien gerne have.

- Åh, de er så sindssyge.

Samtalerne er dokumenteret ved hjælp af skjulte optagelser i TV 2s dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden'.

Familien er nødt til at tænde duftlys, når hun er hjemme ved dem. De kan ikke holde stanken ud Plejer, Kongsgården i Aarhus

Lignende episoder ses på flere af TV 2s optagelser, hvor de to plejehjemsbeboere Niels Christian Nielsen og Else Marie Larsen optræder.

Eksperter mener, at episoderne er udtryk for en dårlig kultur blandt personalet, som umenneskeliggør borgeren.

- Den måde, de håndterer Niels og Else på, er jo nærmest dyrisk. Der er tale om forråelse, når man taler i en så rå tone, og ikke lytter til borgeren, siger Lars Bjerrum, der er professor på Københavns Universitet og forsker i infektionssygdomme, antibiotika og hygiejne og har mange års erfaring som praktiserende læge på plejehjem.

Tonen er stærkt kritisabel

I en periode på 16 dage har TV 2 med skjult kamera optaget, hvad der foregår, når de pårørende forlader deres ældre familiemedlemmer, som bor på to danske plejehjem.

Tirsdag fortalte TV 2, hvordan Else Marie Larsen har været udsat for forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus Kommune, som eksperter kalder sundhedsskadelige og uhyrlige.

Optagelserne viser blandt andet, at Else Marie Larsen gik rundt et helt døgn uden at få skiftet ble, ligesom plejerne bevidst undlod at skifte hende, selv om hun havde diarré.

Ud på badeværelset med dig. Ud på badeværelset Plejer, Huset Nyvang i Randers

Også 91-årige demensramte Niels Christian Nielsen på plejehjemmet Huset Nyvang i Randers Kommune blev udsat for kritisable forhold, viser optagelserne.

Han gik blandt andet rundt med afføring i sin ble i næsten ti timer, selv om han gentagne gange henvendte sig til plejerne for at få hjælp.

Men også den måde personalet taler til og om de to demensramte plejehjemsbeboere er stærkt kritisabel, mener eksperter.

SAGEN OM ’PLEJEHJEMMENE BAG FACADEN’ Aarhus Kommune har forsøgt at standse visningen af optagelser fra TV 2s dokumentar ’Plejehjemmene bag facaden’. Kommunen fik nedlagt forbud mod optagelserne først i byretten og senere i landsretten. Læs mere om forløbet her. Forbuddet er nu ophævet og udsendelsen kan ses på TV 2 PLAY. TV 2 benyttede sig af skjult kamera for at undersøge forholdene på to danske plejehjem i dokumentaren. Læs mere om TV 2s overvejelser om tilblivelsen af udsendelsen.

Taler henover hovedet på borger

På Kongsgården, hvor Else Marie Larsen boede, er problemet ifølge eksperterne, at personalet gentagne gange taler grimt om både hende og hendes familie.

Optagelserne viser blandt andet, at tre plejere en dag står rundt om Else Marie Larsens seng.

Hun er vågen, og plejerne taler om et tryksår, som Else Marie Larsen har på foden som følge af mange timer i kørestol og i sin seng.

Samtalen mellem plejerne udspiller sig således:

- Det er fandeme klamt.

- Puha.

Der bliver talt om Else og ikke til Else. Hun bliver faktisk ikke regnet for at være et menneske Anita Arslan, underviser på SOSU-uddannelsen

- Det er simpelthen hendes fod, der lugter sådan.

- Det er simpelthen vildt. Den lugter bare så dårligt, den fod.

- Det er, så man får helt vand i øjnene engang imellem.

- Familien er nødt til at tænde duftlys, når hun er hjemme ved dem. De kan ikke holde stanken ud, griner en af plejerne.

Lidt senere i samme situation, fortsætter plejerne med at tale henover hovedet på Else Marie Larsen:

- Nej, det er hendes fod, der stinker.

- Haha. Oh my God.

- Der mangler noget værdighed

Det er stærkt problematisk, at plejerne taler om Else Marie Larsen på den måde.

Det mener Anneke Dapper-Skaaning, der demenspsykolog med 25 års erfaring. Hun har arbejdet som konsulent for Sundhedsstyrelsen, hvor hun blandt andet har undervist plejehjemspersonale.

- Ord som ”det er fandeme klamt” og ”oh my God” og de ting, der bliver sagt, vil kunne påvirke hende negativt, selv om hun ikke giver udtryk for det.

- Selv om hun ikke forstår, hvad der bliver sagt, er det oftest sådan, at selv om man ikke bogstaveligt forstår, hvad der bliver sagt, så forstår man stemningen i det, siger Anneke Dapper-Skaaning om demensramte.

Anita Arslan, der har 14 års erfaring som sygeplejerske og underviser på SOSU-uddannelsen i København, bakker op.

- Der bliver talt om Else og ikke til Else. Hun bliver faktisk ikke regnet for at være et menneske, der er til stede. Der mangler noget værdighed i det her. I den grad, siger hun.

Kommanderer med demensramt

På demenshjemmet Nyvang i Randers, hvor Niels Christian Nielsen bor, viser de skjulte optagelser, at nogle plejere - ifølge eksperter - ikke udviser den nødvendige omsorg og forståelse for borgeren og hans demenssygdom.

I stedet kommanderer plejerne med den demenssyge borger, mener eksperterne. En dag skal Niels Christian Nielsen have skiftet ble:

- Ud på badeværelset med dig, siger plejeren.

- Ud på badeværelset.

- Ja … og hvad så?, spørger Niels Christian Nielsen.

- Så skal vi have skiftet dine bukser.

Lars Bjerrum mener, at situationen udspiller sig på personalets præmisser, og at de ikke udviser den omsorg, der forventes, Niels Christian Nielsen skal have.

- Han bliver håndteret med en kommanderende tone. ”Gå ud på toilettet”. Der er ikke nogen kærlighed, siger han.

Anneke Dapper-Skaaning er enig:

- Måden, der bliver talt til Niels på, tonelejet, lyder ikke særlig rart. Det lyder ikke særlig varmt. Det lyder også i nogle situationer, som om man faktisk bliver lidt irriteret på ham.

Aarhusiansk rådmand: - Det er umenneskeligt

TV 2 ville gerne have interviewet Aarhus Kommune i forbindelse med dokumentarens tilblivelse, men dengang ønskede kommunen ikke at stille op.

Kommunen forsøgte at få udsendelsen stoppet ved at få nedlagt et forbud mod de skjulte optagelser. Først ved Retten i Aarhus og senere ved Vestre Landsret.

Siden har Aarhus Kommune bedt retten om at ophæve forbuddet, så TV 2 derfor nu kan sende dokumentaren i fjernsynet.

Rådmand for Omsorg og Sundhed i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), har siden undskyldt for de kritisable forhold på Kongsgården, som TV 2 har afdækket.

Tirsdag lød det fra Jette Skive, at det, der sker på optagelserne, er "forfærdeligt".

- Jeg har handlet, siden jeg så det i februar, og jeg har vendt det hele på hovedet og sagt, at sådan her gør vi ikke her i byen. Og sådan gør vi heller ikke i det her land. Det er umenneskeligt, hvad jeg har været vidne til, og det er mit ansvar, og det tager jeg på mig. Og jeg har handlet, siger hun til TV 2.

Aarhus Kommune oplyser til TV 2, at fem ansatte - heriblandt forstanderen - som konsekvens af optagelserne ikke længere arbejder på Kongsgården.

Kommunen har desuden iværksat en uvildig undersøgelse af sagen på plejehjemmet.

Randers Kommune beklager forhold

TV 2 har siden februar tilbudt Randers Kommune at se dokumentaren, men dette har kommunen afvist, ligesom kommunen heller ikke ønskede at stille op til interview til dokumentaren.

Efter TV 2s offentliggørelse af optagelserne fra Huset Nyvang, beklagede formand for omsorgsudvalget og 2. viceborgmester i Randers Kommune, Fatma Cetinkaya (S), forholdene.

- Det beklager jeg selvfølgelig rigtig meget. Vi går jo ud fra, at der finder værdig pleje sted rundt om på vores plejecentre, sagde hun onsdag til TV 2.

Hun bekræftede desuden, at beboere og pårørende tidligere har rejst kritik af plejen, der fandt sted på Huset Nyvang, og hun fortæller, at kommunen over det seneste halvandet års tid har forsøgt at tage hånd om problemerne og arbejdet med forholdene i plejecentret "på forskellige planer".

Begge kommuner har meldt TV 2 til politiet for at lave optagelser med skjult kamera på plejehjemmene. Østjyllands Politi har siden sigtet TV 2s direktør Anne Stig Engdal Christensen, nyhedsdirektør Mikkel Hertz, en redaktionschef samt en journalist.

Dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' kan ses på TV 2 torsdag klokken 20.55 og allerede nu på TV 2 PLAY.

