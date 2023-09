Sigtet af politiet: Delte intime billeder af unge kvinder

Men flere kan se frem til at blive sigtet for at deltage i de forskellige fora, hvor materialet er blevet delt, lyder det fra politiet.

Et af formålene med ulovligt at dele billederne og videoerne var at "advare om de mennesker", som bagmændene mente var moralsk forkastelige, når de "knepper til højre og venstre".

Telegram er en krypteret beskedtjeneste, som kan bruges til mange "dunkle" ting, og hvor risikoen for at blive opdaget af politiet generelt har været anset for at være lille.

Det modsiger politiinspektør i NSK Lars Mortensen, som vil gøre op med forestillingen om, at man kan gemme sig bag anonyme profiler på Telegram, uden at politiet kan gøre noget.

- Resultatet af disse efterforskninger viser med al tydelighed, at det kan vi, siger han.

Efterforskningen har foregået med hjælp fra Østjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi og Københavns Vestegns Politi, hvor de sigtede bor.

Den vil fortsætte i de kredse, oplyser NSK.

Store konsekvenser for ofre

De unge kvinder, der udsættes for den ulovlige billeddeling, får ifølge egne udsagn ødelagt deres liv.

TV 2 talte i sin tid med en række af kvinderne, som fortalte, at de gik og var bange for at blive udsat for chikane og trusler, ligesom flere havde fået alvorlige problemer med deres familier.

En af kvinderne fortalte, at hendes brødre ville have hende til at skifte navn, fordi hun havde gjort "familiens navn beskidt". Hun var blot 20 år på tidspunktet.

En anden kvinde på 26 år havde fået henvendelser fra mere end 150 fremmede på sociale medier. De havde blandt andet kaldt hende for luder og spurgt, "hvor meget jeg tager i timen", fortalte hun.

Da TV 2 konfronterede bagmændene fra Telegram, gav de bestemt ikke udtryk for anger trods ofrenes vidneberetninger.

- Vi er ret ligeglade med, om det ødelægger folks liv. Vi gør det kun for at advare folk om de mennesker, svarede de i en besked på Telegram.

Efter konfrontationen blev NSK præsenteret for samtalen, men havde på tidspunktet ingen kommentarer til de Telegram-fora, hvor det flød med det ulovlige billedmateriale.

Lørdag udtaler politiinspektøren nu:

- Det kan være ødelæggende og meget traumatiserende for ofre at vide, at deres intime billeder florerer på internettet og er blevet delt uden ens samtykke. Derfor gør politiet og flere af vores samarbejdspartnere alt, hvad vi kan for at få fjernet seksuelt krænkende materiale på internettet og for at bremse de personer, der står bag.

Politiet Online Patrulje holder sammen med Offerrådgivningen og Stop Chikane møde online om ulovlig billeddeling onsdag 20. september klokken 19.

Her kan borgerne få råd og vejledning til sikker færden på nettet.