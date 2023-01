Regeringen sløjfer helligdag: - Vi er dybt rystede

Magtfuldkomment, mener SF

Enhedslisten mener, at regeringens forslag er et "indgreb i overenskomsterne".

For timelønnede vil forslaget nemlig betyde, at lønposen bliver mindre: For ved afskaffelsen af store bededag bortfalder også helligdagsbetaling, fortæller Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Victoria Velasquez. Det vil sige, at timelønnede får almindelig timeløn uden særligt tillæg.

- Det er historisk, at man på den måde ser en regering – endda en med Socialdemokratiet – gå ind og tage penge fra lønmodtagerne, siger Victoria Velasquez til TV 2.

Onsdag erfarede TV 2, at regeringen vil kompensere månedslønnede for afskaffelsen af en helligdag ved at indføre et nyt, særlig ferietillæg på omkring 0,5 procent af årslønnen.

Også hos SF er der stor utilfredshed at spore.

- Hvis regeringen bare har tænkt sig at tromle det her igennem Folketinget og efterfølgende over for fagbevægelsen og arbejdsgiverne, så er der kun et ord for det, og det er magtfuldkomment, siger beskæftigelsesordfører for SF, Karsten Hønge.