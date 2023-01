Prognoser spår snestorm til Østjylland

Knap var 2023 skudt i gang, før der blev skrevet dansk vejrhistorie.

Der blev nemlig nytårsmorgen sat varmerekord for januar, da der ved Abed på Lolland blev målt 12,6 grader.

Allerede om få dage kan den næste store vejrbegivenhed finde sted.



Nogle prognoser peger på, at vi op til weekenden kan risikere en regulær snestorm over Danmark med kraftig vind og store mængder sne. Prognoserne er endnu ikke helt sikre, men meget kunne tyde på barsk vintervejr sidst på ugen.

Indtil da venter nogle milde og til tider sjaskvåde dage.

Starter pænt

Vejret bliver i ugens løb overvejende gråt og vådt, men lige netop tirsdag er der udsigt til tørvejr og nogen sol.

Samtidig bliver det mildt med 5 til 6 grader og en jævn til frisk vind fra vest.

Dermed er der nok mange, der vil opleve tirsdagen som ugens pæneste dag.

Tirsdagsdøgnet bliver imidlertid ikke helt tørt. Sidst på eftermiddagen går et nyt regnvejr i land – et regnvejr der har potentiale for at give en del nedbør.