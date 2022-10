Professor advarer mod ny trend blandt pressede danskere

En ny trend er i omløb blandt danskerne efter energipriser er røget på himmelflugt.

'Lerpottemetode' går ud på, at man placerer et tændt stearinlys mellem to mursten, hvorefter man lægger en urtepotte på. Efter sigende kan varmen fra urtepotten sprede sig og varme et helt lokale op.

46-årige Jakob Vejlø Johannsen kan nikke bekræftende til den påstand. Han er en ivrig bruger af den populære metode:

- Min kæreste og jeg har en fælles ven, som var på besøg og nævnte den. Den skulle gerne have samme effekt som en masseovn, siger svendborgenseren til TV 2.



Har skræddersyet metoden

Jakob Vejlø Johannsen begyndte at gøre brug af lerpottemetoden i stuen for to uger siden.