Pinseferien byder på solrigt vejr

De seneste dage har mange danskere været ude og nyde det solrige vejr.

Fredag begynder pinseferien for de fleste, og det højtryksprægede vejr fortsætter endnu. Vejret giver derfor gode forhold for gåture og leg i haven.



Weekenden kan byde på lidt regn fra en svag front, men det vil ikke være i betydelige mængder. Naturen kommer derfor fortsat til at tørste efter regn.

Tør og solrig lørdag

Lørdag starter dagen ud med solrigt vejr til hele landet.

I løbet af dagen vil termometret nå op mellem 14 og 20 grader, hvor det bliver køligst mod de vestvendte kyster.



Vinden vil være let til frisk fra en sydvestlig retning, hvor den er kraftigst i den nordvestlige del af landet.

Til aften vil der begynde at komme skyer ind fra nordvest, da en svag front skal passere hen over landet. Det kan i løbet af nattetimerne have lidt stedvis regn med sig.