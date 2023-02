Perfekt vejr til gåture

Stille og relativt klart vejr har givet den koldeste morgen i en uge.

I en stor del af landet er temperaturen kravlet under frysepunktet. Koldest har det været ved Karup i Midtjylland med ned til fem graders frost.

Morgenens lave temperaturer giver risiko for pletvis glatte veje i hele landet. Og selvom temperaturen kommer lige over frysepunktet i løbet af dagen, er der fortsat risiko for glatte veje dagen igennem.



Til gengæld kan de fleste se frem til en flot lørdag med rolige vindforhold og gode chancer for sol.

Her kommer der mest sol

Solen står op mellem klokken 07.46 på Østbornholm og 08.20 i Hanstholm. Til den tid er det særligt over den østlige del af landet, at der er udsigt til mest sol.

Længere mod vest bliver himlen mere domineret af skyer, der til en start er højtliggende og relativt tynde. Dermed kan solen i perioder skinne igennem skyerne i den vestlige del af landet.

Noget man kan se frem til i hele landet er, at det vil holde tørt hele dagen.