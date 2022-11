Overraskende mange stemmer er ugyldige: Sådan sætter du krydset korrekt

Må man stemme med en smiley eller sætte krydset med en glimmertusch? Må man tage en selfie i stemmeboksen eller tage et barn med derind? Og hvad nu, hvis man fortryder sit kryds?

Over 3,5 millioner forventes i dag at strømme til valgstederne for at sætte deres kryds på stemmesedlen, men mange vælgere får aldrig indflydelse, fordi deres stemme erklæres ugyldig. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Der er kun én måde at sætte et rigtigt kryds på, men der er mange veje til at gøre stemmesedlen ugyldig. Ved seneste folketingsvalg i 2019 skete det knap 38.000 gange.

Her blev 37.801 stemmer erklæret ugyldige. Heraf var 27.781 blanke stemmer. Der var altså 10.000 stemmesedler med regulære fejl.



Du kan her læse om, hvad du skal huske, og hvad du skal undgå, hvis du vil sikre dig, at din stemme tæller ved dette års folketingsvalg.