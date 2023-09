Minister chokeret: Tusindvis af danske hjemmesider mistænkes for lovbrud

"Vil du acceptere cookies?" Du kender den formentlig. Den lille boks, der dukker op, når du tilgår en ny hjemmeside. Her skal du vælge, om du vil give siden tilladelse til at indhente og videregave data om dig. Eller det troede du måske. En ny undersøgelse fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at 97 procent af 11.000 populære danske hjemmesider sender dine data videre til tredjepartstjenester, såsom Google eller Facebook, allerede inden du har trykket ja eller nej. Digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) kalder undersøgelsen "stærkt bekymrende" og et "wake up call". - Jeg er meget chokeret over omfanget. Det er en massiv høst af danskernes data, og det betyder konkret, at techgiganterne ved alt om vores færden, uden vi har givet tilladelse, siger hun til TV 2.

quote Jeg er ligeså bekymret som ministeren Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed

Tyder på noget ulovligt Det er første gang, at Digitaliseringsstyrelsen har undersøgt, hvor mange hjemmesider, der videregiver data til tredjeparter uden samtykke. Undersøgelsen afdækker dog ikke, hvilken type data der videregives, og derfor er det ikke muligt med sikkerhed at sige, om loven bliver brudt. Det er nemlig tilladt for hjemmesider at videregive såkaldte "nødvendige cookies" uden samtykke. Nødvendige cookies dækker over de cookies, som er afgørende for, at en hjemmeside kan fungere. Ikke-nødvendige cookies kan eksempelvis være information om, hvilke varer du har kigget på i en onlineshop, og de data må ikke videregives uden samtykke. Digitaliseringsstyrelsen skal nu undersøge nærmere, hvilke data hjemmesiderne videregiver, og dermed om loven bliver overholdt, fortæller Marie Bjerre. Tror du, der er blevet videregivet data, som egentlig ikke må videregives uden samtykke? - Ja, når omfanget er så massivt, tyder det på, at der sker en alt for stort datahøst, og jeg er bekymret for, at der foregår noget ulovligt.

Hvad er tredjepartstjenester? En tredjepartstjeneste er en tjeneste fra en ekstern udbyder, som kan bruges til at levere forskellige ting til en hjemmeside, eksempelvis sikkerhedsforanstaltninger, analyseværktøjer, billeder og skrifttyper. Når en hjemmeside bruger en tredjepartstjeneste, bliver der automatisk sendt data om den hjemmesidebesøgende til tredjeparten, da det er nødvendigt for at tjenesten kan fungere. Det betyder samtidig, at der er en sandsynlighed for, at tredjepartstjenesten kan bruge denne data til forskellige formål, eksempelvis markedsføring, brugerprofilering med videre, hvilket kræver samtykke fra brugeren. Ni ud af ti hjemmesider i undersøgelsen fra Digitaliseringsstyrelsen bruger tredjepartstjenester fra Alphabet, som ejer Google og YouTube, mens hver tredje hjemmeside bruger tredjepartstjenester fra Meta, som ejer Facebook og Instagram. Kilde: Rapporten "Tredjepartstjenesters udbredelse på danske hjemmesider" arrow-down

Kan manipulere danskerne Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed, deler den opfattelse. - Jeg er ligeså bekymret som ministeren for at reglerne ikke overholdes, siger han til TV 2. Ifølge formanden er det "for ringe", at aktørerne ikke har styr på reglerne, og det går i sidste ende udover danskerne. - Problemet er, at tredjeparterne kan opbygge profiler af danskerne og manipulere dem til at købe forskellige ting eller abonnere på bestemte holdninger, ud fra hvad de har søgt på. Henning Mortensen understreger, at målrettede annoncer ikke i sig selv er et problem, og at mange danskere glædeligt accepterer cookies – men de skal altid have muligheden for at vælge det fra, lyder det. Vil skride til forbud Det er ikke kun private virksomheder, der videregiver data uden samtykke. Også en række offentlige myndigheder, herunder styrelser og kommuner, boner ud i Digitaliseringsstyrelsens undersøgelse. - Jeg synes faktisk, det er ekstra bekymrende med de offentlige virksomheder, fordi man skal kunne have tiltro til, at de ikke videregiver information, som man ikke har accepteret, siger Marie Bjerre.

Marie Bjerre (V) vil potentielt skride til forbud. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix