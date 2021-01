Kontakttallet falder til 0,6 - men for britisk mutation er det på 0,82

Simuleringer af udviklingen i britisk mutation viser, at B117 ventes at udgøre 50 procent af de cirkulerende coronavirus-varianter omkring midten af februar, fremgår af prognose for udviklingen i mutationen fra Statens Serum Institut.



Tallet for indlagte skal 'bankes ned'

Ministeren slår i sit tweet fast, at antallet af indlagte fortsat er for højt, og at "det skal bankes ned, så den britiske mutation af coronavirus ikke overtager den danske epidemi."

Ifølge Henrik Ullum skal vi ned på et kontakttal på 0,7 - altså det der svarer til, at 10 mennesker smitter 7 - før væksten i den britiske variant, B117, bliver så nedadgående, at man kan slå den ned.

- Kontakttal er beregnet til 0,6. Nedenunder har den britiske variant næsten fordoblet sin andel af de smittede ift ugen før. Men der er stor usikkerhed. Antal indlagte stadig for højt, skal bankes ned før cluster B117 overtager den danske epidemi. Hjælp os, bliv testet, skriver han.