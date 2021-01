Psykiatri-Listen i møde tirsdag formiddag: - Jeg håber, der kan være plads til os ved næste valg

Tidligere medlem af regionsrådet for Psykiatri-Listen Mikkel V. Rasmussen er ærgerlig over, at Psykiatri-Listen ikke længere er repræsenteret i regionsrådet. Han håber derfor, at det bliver muligt igen. Han fremhæver dog, at det kommer til at kræve en vis mængde arbejde, da der både skal indsamles vælgererklæringer og finde kandidater, som vil stille op.