Kongehuset deler julebilleder – og de gemmer på interessante detaljer, siger historiker

Det er kronprinsesse Mary, der har taget billederne – og det er gode nyheder.

15. december kom det nemlig frem, at hun var smittet med coronavirus og var i isolation på Amalienborg. Med billederne er der vished om, at hun er ude af isolationen, og at familien har kunnet samles på trods af den nylige sygdom.

Billederne har dog også andre interessante detaljer, fremhæver Lars Hovbakke Sørensen, som er historiker og lektor ved Professionshøjskolen Absalon.

Interessante detaljer

Først og fremmest er de private billeder udtryk for en tendens. Med deres Instagram giver kongehuset danskerne et indblik i, hvem de er som mennesker. De er ikke bare royale, men også en børnefamilie, som man kan spejle sig i, lyder det fra Lars Hovbakke Sørensen.

- Det viser, at kongehuset moderniseres, siger han.