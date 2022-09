Kold morgen lover godt for resten af dagen

Den kolde morgen er kommet i forbindelse med en klar og stille nat, hvilket lover godt for tirsdagsvejret. Der er nemlig udsigt til en solrig dag med rolige vindeforhold.

Lille risiko for regnbyger

Et kig ind i formiddagsvejret viser, at en stor del af landet forventes at få masser af sol.

Dog kan der især over de østlige egne være lidt skyer på himlen, der helt lokalt kan give en regnbyge. På TV 2 VEJRETs radar kan du se, om der er en regnbyge i nærheden af dig.

Men det store billede for formiddagsvejret viser altså tørvejr med nogen eller en del sol.