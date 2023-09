Hesteaktivist anholdt efter voldsepisode

Det endte i et sammenstød med flere personer, der er tilknyttet stutteriet, som nu har ført til, at Dorthe Braüner Jensen er sigtet for vold.

Mere præcist lyder sigtelsen, at hun har sparket en 63-årig mand, efter at en anden person væltede ham omkuld på jorden. Hun er også sigtet for at have sparket en 61-årig mand i ansigtet.



Hun blev anholdt mandag eftermiddag og løsladt fire timer senere. Tirsdag bekræftede hun anholdelsen og sigtelsen over for TV 2 Nyhederne.