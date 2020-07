Fredag kan byde på temperaturer over 25 grader

Du får mere brug for vindjakken end regntøjet torsdag, da det fortsat vil være blæsten, der sætter dagsordenen.

- Det er stadig sommervejr på pause, lyder det fra meteorolog ved TV 2 Vejret Andreas Nyholm.

Over Nordjylland og Nordsjælland er der fortsat kuling med 15-16 meter i sekundet. Det svarer til mellem 54 og 56 kilometer i timen. Hen mod aften vil vinden aftage - først i Syd- og Sønderjylland.

Himlen bliver præget af drivende skyer, hvor solen løbende vil kunne komme igennem. Jo længere mod øst og syd man kommer, desto bedre bliver vejret.

Solen kan kigge frem mellem de drivende skyer. Foto: TV 2

Generelt bliver det 15 til 20 grader, hvor det er København og de sydlige egne, der får det varmest.

- Kan man finde en lækrog, hvor man er beskyttet mod vinden, kan det blive en helt fin dag at være ude i, men det bliver altså meget blæsende i dag, siger Andreas Nyholm.

I morgen vil vinden aftage kraftigt, og samtidig kommer solen mere frem. Et højtryk kommer kortvarigt op over Danmark, hvor det stabiliserer vejret nogle dage.

Fredag bliver mere sommerlig, end vi har har oplevet det længe. Foto: TV 2

- Fredag bliver superlækker over hele linjen. Det ligger lige på kanten til en sommerdag. Det ser ud til at blive op til 24 grader, men det er klart, at der ikke skal meget til for, at det ender med en sommerdag, siger Andreas Nyholm.

En sommerdag kræver blot, at der er målt mindst 25 grader målt et sted i landet.

Det gode vejr vil fortsætte lørdag, hvor der først i løbet af aftenen og natten kommer en front ind over landet med regn.

Søndag bliver pænest i den østlige Danmark, hvor det muligvis kan blive strandvejr i København, men næppe ved Vesterhavet.