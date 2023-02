Forfatter vil gøre op med særligt tabu om børns seksualitet

- Det er en del af børns virkelighed, ikke alle børn, men nogle børn, at de onanerer. Det er et tabu, og det er svært at tale om, og når vi gør det, bliver det akavet. I sidste ende er der risikoen for, at vi giver vores skam videre til vores børn, og det, synes jeg, er synd, siger Jacinta Madsen til TV 2.

Det er nemlig et tabu, at børn har en ubevidst seksualitet, og at de onanerer. Og det ønsker Jacinta Madsen at gøre op med med 'Den magiske lænestol', der udkommer 1. februar.

- Fordi vi får frygten for overgreb, begynder det syn på barnets seksualitet som noget problematisk at vinde ind herhjemme, siger hun.

Noget, der dog ifølge forskeren ændrede sig brat omkring årtusindskiftet med Vadstrupgård-sagen, hvor en 30-årig mand blev dømt for seksuelle overgreb på flere end 20 børn. I samme periode gjorde tanker fra amerikansk pædagogik indtog i Danmark med et andet syn på barnets seksualitet.

Springer man længere frem i historien, har synet på barnets seksualitet ændret sig herhjemme. Særligt i 1970erne og 1980erne var der ifølge Else Marie Buch Leander i Danmark et unikt frisindet syn på børns seksualitet inden for pædagogikken.

Ifølge Else Marie Buch Leander, der har skrevet ph.d. i det kulturelle syn på børns seksualitet ved Aarhus Universitet, har det så godt som altid været forbundet med stort tabu at tale om børn og seksualitet.

- Jeg har taget mange hensyn for, at det er en tryg oplevelse for alle at læse bogen. Der er ikke noget mellem linjerne, og alt er på barnets præmisser og helt i barnets verden, siger Jacinta Madsen.

Vil skabe en nuanceret debat

Jacinta Madsen oplyser til TV 2, at de første reaktioner på bogen har været primært positive med forældre, der har fortalt hende, at de har manglet en bog som hendes til at starte en samtale med deres børn om emner som krop og seksualitet.

- Bogen er på ingen måde sat i verden for at polarisere, men for at åbne op for en nuanceret samtale om emnet. Jeg håber, at når folk læser bogen, vil de være åbne for at starte en samtale, siger Jacinta Madsen.

Og forsker Else Marie Buch Leander er enig i, at det er vigtigt, at forældre og voksne får mere viden og bliver bedre til at takle børns seksualitet.

- Seksualiteten vil jo dukke op, og som voksne er der ikke rigtigt noget, vi kan gøre ved det andet end at forholde os positivt til det. Og som forælder kan man øve sig i at tage det en lille smule afslappet og tænke, at det er helt naturligt og et sundhedstegn, siger Else Marie Buch Leander.

Hun råder forældre til at se på barnets udforskning af egen krop som noget, der forbereder barnet på den mere komplekse voksne seksualitet.

- Hvis man forsøger at tabuisere det eller forhindre dem i det, risikerer man, at de ikke får mulighed for at træne det seksuelle, siger Else Marie Buch.