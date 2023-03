Første snebølge var blid - mere sne på vej

Der er udsigt til en vejrmæssigt barsk tirsdag med sne og kraftig blæst over Danmark. I den forbindelse har TV 2 VEJRET udsendt varsler for det mest af landet. I Nordjylland står den på regulær snestorm frem til tirsdag klokken 17. Over de sydlige og østlige landsdele er der risiko for vindstød af storm eller endda stærk storm. Her begynder det at blæse op over de sydvestlige egne allerede i de tidlige morgentimer tirsdag, mens vinden først for alvor aftager sidst på aftenen på Bornholm. Det fulde overblik over tirsdagens varsler kan fås i kortet herunder. Det meste af landet har udsigt til sne, men særligt det nordligste af Jylland kan forvente en del sne med lokalt over 20 centimeter.

Prognose tirsdag formiddag. Spredte snebyger i en stor del af landet. Foto: TV 2 Vejret

Længere mod syd bliver det en blanding af slud og sne, hvilket for mange blot vil blive til en omgang sjap. Dagens vejr giver risiko for is- og sneglatte veje. Derfor opfordres det til at køre efter forholdene tirsdag morgen. Du kan dagen igennem følge med i vejrets udvikling her. Mere sne i eftermiddag Tirsdag morgen ligger lavtrykket hen over det centrale Jylland.

Det giver en del slud- og snebyger over det meste af landet. I de tidlige morgentimer har en front givet mere vedvarende nedbør over Sjælland, men den er ved at slippe nu, og begiver sig videre mod Bornholm med sne og slud. Morgenens vejr forventes generelt at fortsætte ind i formiddagstimerne med spredte snebyger over det ganske land. Længst mod sydvest holder det dog mest tørt, og efterhånden kan solen bryde igennem. Temperaturerne ligger på mellem 2 graders frost og 3 graders varme, men det vil føles noget koldere end det.

Prognose tirsdag eftermiddag. Spredte snebyger i dele af landet. Foto: TV 2 Vejret