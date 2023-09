Flot sensommervejr med over 20 graders varme

Nattens stille og klare vejr har dog medvirket til, at der nogle steder er blevet dannet tåge, som kan genere morgentrafikken.

I det hele taget er der risiko for tåge i hele landet frem til klokken 10. Men når først tågen er lettet, er der udsigt til en flot sensommerdag.

God plads til solen

Efter en morgen med klart vejr flere steder, vil formiddagen generelt blive domineret af spredte skyer på himlen.

Særligt i det centrale og vestlige Jylland kan solen endda få det lidt svært. Ellers bliver det overordnede set med nogen sol og tørvejr til alle.

Ud på eftermiddagen bliver der især i de sydlige og østlige dele af landet bedre plads til solen. I perioder kan man se frem til decideret solrigt vejr.

Anderledes ser det ud i den nordlige del af Jylland. Her er der nemlig risiko for, at der sidst på eftermiddagen kan dannes helt lokale regnbyger.