Dumper landbrugets forklaringer om iltsvind

Havbunden i Danmarks fjorde og kystnære havområder er flere steder død. Det liv, der ikke har nået at flygte, er blevet kvalt. Et ægtepar dykkede 60 timer i Limfjorden sidste år, men så kun to fisk. Som TV 2 kunne fortælle sidste uge, er årsagen, at iltsvindet i Danmarks er det værste i 20 år. Mette Frederiksen adresserede også fjordene i åbningstalen til Folketinget:

- Kigger vi over vandet, er de lige så smukke, som de altid har været. Kigger vi under overfladen, så er de blottet for liv. Vi skal med andre ord have reduceret kvælstofudledningen, sagde Mette Frederiksen i tirsdags.

Alle er enige om, at det danske havmiljø skal forbedres. Men der stopper enigheden også. Landbrugets kvælstofudledning står for skud, når den skyldige skal udpeges. Landbrug og Fødevarer anerkender en væsentlig del af ansvaret, og organisationen vil meget gerne være med til at udtage lavbundsjorde, som vil hjælpe på kvælstofudslippet.

Men de vil ikke stå med skylden alene. Hos organisationen mener man, at der ud over landbrugets udledning også er en række andre årsager til og løsninger på det dårlige havmiljø: - Samtidigt skal vi sætte ind over for alle kvælstofkilder og andre presfaktorer – i mange af de ramte områder er hovedkilder påvirkning fra nabolande og historiske puljer i sandbunden, ligesom udledning af urenset spildevand flere steder spiller en væsentlig rolle, sagde miljødirektør i Landbrug og Fødevarer Anders Panum Hansen ifølge en mail fra organisationen. Det samme citat er sendt til Ritzau, og Anders Panum Hansen fremførte også argumenterne i tv-programmet Deadline på DR onsdag aften.

Kortet viser udbredelsen af iltsvind i september 2023. Man kan se, at de største områder er i de åbne havområder, hvor flere eksperter er enige om, at udenlandske udledninger spiller en væsentlig rolle. Universitetseksperterne påpeger dog også, at det ikke betyder, at det er de vigtigste områder for indsatsen for vores havmiljø. Foto: Rapporten Iltsvind i danske farvande 24. august – 21. september 2023

- Afsporing af diskussionen TV 2 har gennemgået de forklaringer med tre uafhængige eksperter: forsker og seniorrådgiver Jens Würgler Hansen fra Aarhus Universitet, Stiig Markager, professor i havmiljø på Aarhus Universitet, og Karen Timmermann, der er professor i marinbiologi på DTU. Ingen af de tre mener, at landbrugets argumenter er væsentlige i forhold til den centrale diskussion om at løse problemerne: - Det er en afsporing af diskussionen, siger Stiig Markager. Hans vurdering er, at landbrugets udledninger af kvælstof er den altafgørende faktor for problemerne i de danske fjorde og kystnære områder.



Professor Stiig Markager mener, at landbrugets lobbyarbejde er hovedårsagen til, at politikerne ikke har reageret på advarslerne om kvælstofudledninger tidligere. Foto: Simon Steensen / TV 2

Karen Timmermann, der er professor i marinbiologi på DTU, er enig i den vurdering: - Når Landbrug og Fødevarer fremhæver andre årsager, så fjerner det fokus fra dér, hvor problemet reelt er. Anders Panum Hansen fra Landbrug og Fødevarer er uenig i den kritik: - Det synes jeg da er træls, når vi netop påtager os ansvar. Jeg synes, vi ligger et fair snit, når vi siger, at vi har et stort medansvar, men at vi også er afhængige af andre, siger miljødirektøren i et skriftligt svar til TV 2. Udledninger fra udlandet Udenlandske udledninger er en af de årsager, som Landbrug og Fødevarer har fremhævet i debatten. Alle eksperter er enige om, at udledning af kvælstof fra udlandet har en betydning ved iltsvind i åbne havområder. Men – påpeger eksperterne – det har nærmest ingen betydning for fjordene og de kystnære områder. Billederne fra havbunden, som er blevet vist på TV 2 og i andre medier den seneste tid, stammer alle fra netop fjorde og kystnære områder. Det er også fjorde og kystnære områder, som Danmark over for EU har forpligtiget sig til at bringe i god økologisk stand.

I Østjylland er både Aarhus Bugt og Kattegat ramt af iltsvind. Billedet er fra Limfjorden i Nordjylland. Foto: Bent Yde Jørgensen / Chibal Film

- Uanset hvad har alle lande en forpligtigelse til at gøre noget. Og det er svært for Danmark at anklage andre lande, når vi selv udleder så meget kvælstof, siger professor Stiig Markager. Landbrug og Fødevarer afviser, at de fremhæver udenlandske udledninger af kvælstof for at påtage sig mindre ansvar. De gør det, fordi de udenlandske udledninger er en kendsgerning, hvis man vil løse problemer med iltsvind i flere havområder: - Så der er også behov for en styrket indsats fra alle landene omkring Østersøen, skriver miljødirektør Anders Panum Hansen. Ophobninger i sandbunden Historiske puljer af kvælstof i sandbunden er en anden forklaring, som Landbrug og Fødevarer fremhæver. De henviser til, at noget kvælstof ikke bidrager til iltsvind med det samme. I stedet falder det ned på havbunden og bliver indkapslet dér. Fra havbunden bliver næringsstofferne så frigivet langsomt ud i vandet. Der er få målinger af, hvor stor en rolle kvælstof lagret i havbunden spiller. Men de målinger, der er lavet i bugter, tyder på, at det kvælstof, som frigives fra havbunden, ikke er særlig gammelt, fortæller Karen Timmermann. - Det har ikke en reel betydning. Det svarer til, at en mindre til af del udledningernes effekt har en forsinkelse på omkring fem år, siger hun.

Iltsvind opstår, når der på grund af mange næringsstoffer og varme bliver skabt flere alger i vandet. Når algerne nedbrydes af bakterier, forbruger de ilten. Foto: Bent Yde Jørgensen / Chibal Film

Jens Würgler Hansen påpeger, at de usikkerheder, der måtte være, stadig peger på landbruget: - Det kvælstof, som bliver frigivet fra havbunden, kommer jo også langt overvejende fra landbruget. Det er bare fortidens synder, siger Jens Würgler Hansen. Landbrug og Fødevarer påpeger også den manglende viden på området: - Hvis det er rigtigt, at puljerne er små, er det kun godt, men vigtigt at vide i forhold til valg af virkemidler, skriver miljødirektør Anders Panum Hansen. Ålegræs Landbrug og Fødevarer har i debatten også peget på, at man bør plante mere ålegræs for at forbedre havmiljøet. Ålegræs er en plante, som vokser på havbunden, og som er central for at skabe et godt havmiljø. Det er alle tre eksperter, som TV 2 har talt med, enige i. De afviser dog alle tre, at ålegræs kan gøre nogen forskel i dag, da kvælstofudledningen er så slem, at ålegræs ikke ville kunne overleve, som miljøforholdene er lige nu. En af årsagerne er, at vandet flere steder er så grumset, at der ikke når sollys ned til bunden. - Det hjælper ikke at plante ålegræs, hvis det ikke kan trives. Det er greenwashing. Når landbruget nævner det virkemiddel, er det for at sætte fokus på noget andet end det, som de bør gøre, siger Stiig Markager. Han har sendt et billede, som ifølge ham understreger hans pointe:

Markager skriver: "Billedet viser massive mængder ålegræs, som er skyllet op i Isefjorden, efter at fjorden blev ramt af udbredt iltsvind i sidste uge. Det illustrerer jo det håbløse i at plante ålegræs ud i fjordene, før kvælstoftilførslerne er nedbragt." Foto: Stiig Markager