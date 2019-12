Disse syv kosmetiske operationer er mest populære blandt danskerne

Det er stadig primært kvinder, der vælger at lægge sig under kniven herhjemme.

Men ifølge speciallægerne i plastikkirurgi Benedikte Thuesen og Christian Sneistrup har flere og flere mænd også fået øjnene op for plastikkirurgiens muligheder.

- Mændene er sandelig kommet efter det, siger speciallæge Benedikte Thuesen, der arbejder på privathospitalet Capio CFR, som har afdelinger flere steder i landet, bl.a. i Aarhus.

Den typiske mandlige patient, som Benedikte Thuesen ser, er omkring 50 år. Han ønsker ofte at få opereret sine tunge øjenlåg eller fjernet poser under øjnene.

Og så er der også en gruppe mænd, der ønsker at få opereret deres kvindelige brystudvikling væk.

Der kan være flere årsager til, at mænd udvikler bryster, som på medicinsk kaldes gynækomasti. Men det er typisk på grund af hormonel ubalance. Foto: Science Photo Library

Benedikte Thuesen forklarer, at når mænd når op i alderen, ændres hormonbalancen, og de kan udvikle kvindelige bryster - også kaldet gynækomasti.

Hos privathospitalet Nygart, hvor Christian Sneistrup er overlæge og speciallæge inden for plastikkirurgi, er de mandlige kunder væsentligt yngre.

- Vi laver virkelig mange øjenlåg på mænd allerede fra starten af 40’erne, siger Christian Sneistrup.

Hos Nygart, der bl.a. har en klinik i Aarhus, ser de også mange unge mænd i 30’erne, der vil forbedre deres udseende.

Det er typisk ”dellen” over hofterne, som de ikke er lykkedes med at træne væk og derfor vil have fjernet.

Ifølge Christian Sneistrup mener mændene, at de vil få et sundere og friskere udseende af operationen, og at de på den måde vil føle sig mere komfortable.

Mine kunder vil ikke være unge igen. De vil bare have et friskt og vågent udseende. Christian Sneistrup, speciallæge

Han peger på, at det efterhånden er lidt en myte, at folk vil se unge ud.

- Det er en misforståelse. Mine kunder vil ikke være unge igen. De vil bare have et friskt og vågent udseende, siger Christian Sneistrup.

Mommy makover

Der findes ingen præcise tal på, hvor mange kosmetiske operationer, der bliver foretaget i Danmark. De fleste operationer bliver udført i det private og er brugerbetalte.

Men Benedikte Thuesen og Christian Sneistrup oplever begge, at interessen for plastikkirurgi er stigende.

Og ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen er antallet af brystforstørrende operationer steget med over 10 procent fra 2017 til 2018.

Her ses nogle brystimplantater. Foto: Scanpix

Benedikte Thuesen fortæller, at hendes patienter typisk er sidst i 30’erne eller i starten af 40’erne. Det er ofte kvinder, der har født og ammet deres børn og nu er ked af deres kroppe.

Derfor ønsker de at få en såkaldt mommy makeover, som eksempelvis kan indebære brystimplantater eller et brystløft, at få strammet maveskinnet og foretaget fedtsugninger.

Drømmen om en stor numse

USA og Brasilien er de to lande, hvor flest mennesker lægger sig under kniven.

Ifølge American Society of Plastic Surgeons (ASPS), der er den største organisation med speciale i plastikkirurgi i verden, blev der foretaget 1.8 millioner operationer i USA og 1.2 millioner operationer i Brasilien i 2017.

Størstedelen af patienterne ønskede at få større bryster, fladere mave eller en flottere numse.

Sidstnævnte er et fremherskende skønhedsideal, som blandt andet fremvises af realitystjernerne Kim Kardashian og lillesøsteren Kylie Jenner samt rapperne Nicki Minaj og Cardi B.

Kim Kardashian til Met Gala i 2019. Foto: Angela Weiss - Scanpix Denmark

Her ses Nicki Minaj optræde ved MTV Video Music Awards i 2016. Foto: Jewel Samad - Scanpix Denmark

For at få en stor, rund bagdel kan man få det såkaldte Brazilian Butt lift. Det er dog ikke en udbredt operation herhjemme, fordi det stadig er en risikofyldt operation.

- Når du sprøjter så meget fedt ind i ballerne, kan man blandt andet risikere, at patienten får fedtpropper, der bevæger sig via blodbanerne til både lunger og hjerte, forklarer Christian Sneistrup.

Men i Brasilien tøver kvinder ikke med at få opereret numsen større og rundere.

Fra bryster til baller

Både Benedikte Thuesen og Christian Sneistrup oplever, at der aldrig har været så meget fokus på bagdelen, som der er i dag.

Velformede og velsiddende bryster har længe domineret, men det ser altså ud til, at en stor, rund bagdel bliver mere og mere eftertragtet.

Selvom hverken Christian Sneistrup eller Benedikte Thuesen laver det populære brazilian butt lift, glæder de sig over, at idealet i dag giver plads til at have former.

Herunder kan du se, hvilke kosmetiske operationer der er mest populære i Danmark.



De mest populære plastikoperationer hos kvinder

Brystforstørrelser Løft af øjenlåg Fedtsugning Brystreduktion/brystløft Opstramning af maveskind Ansigtsløftning Næsekorrektion

De mest populære plastikoperationer hos mænd