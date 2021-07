Danmark tæt på flokimmunitet til efteråret, siger lektor

En lignende melding kom fra Søren Brostrøm, direktør fra Sundhedsstyrelsen, da han på et pressemøde 17. juni meddelte, at 12-15-årige skal tilbydes vaccine.



- Vi har brug for ekstra befolkningsimmunitet, fordi vi er bekymret for den særlig smitsomme Delta-variant, sagde han.

Siden 7. juli har Delta-varianten været den dominerende i Danmark. Det vurderes, at den smitter cirka 90 procent mere end den oprindelige coronavariant og 50 procent mere end den britiske variant, som var dominerende før Delta.

Danmark er godt med

På nuværende tidspunkt har knap fire millioner danskere fået første stik, og den danske udrulning har taget til i hastighed.

- Jeg tror for eksempel, vi overhaler Storbritannien i denne uge, som ellers har været hurtigt ude at starthullerne, siger han og uddyber, at man i Storbritannien er langt fra flokimmunitet, fordi det kun er borgere over 18 år, som bliver tilbudt vaccinen.

Vi kan dog ikke helt undgå smitte i samfundet, understreger lektoren:

- Der vil komme små udbrud hist og her, for eksempel i børnehaver og på skoler, selv når vi når efteråret og er tæt på flokimmunitet. Men vi er godt på vej.