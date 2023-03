Da hun endelig kom til efter "en helvedes" ventetid, var det for sent

Hendes familie og venner forsøgte at berolige hende ved at sige, at hun heldigvis nok skulle komme hurtigt i behandling. For der findes jo særlige forløb med kræftpakker.

- Lægen sagde med det samme: "Du skal regne med, at det her er kræft. Du vil blive henvist til en kræftafdeling, og det vil gå hurtigt", fortæller Annette Bekner.

Det er sket, selvom alle kræftpatienter har lovkrav på at blive opereret senest to uger efter, at der er taget stilling til, at de skal opereres, og de har takket ja til operationen.

Siden har det vist sig, at 64-årige Annette Bekner er 1 af de 293 kræftpatienter, der fra januar 2022 til februar 2023 har ventet for længe på en operation på afdelingen Mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital.

Siden er skandalen vokset, og Region Midtjylland har sendt en redegørelse til Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet, hvor regionen erkender, at der er sket fejl. Af redegørelsen fremgår det, at nogle patienter har ventet helt op til ti uger på en operation.

Handlingslammet

Annette Bekner tog hen til sin egen læge i juli, fordi hendes afføring havde ændret sig. Efter kikkertundersøgelsen hos speciallægen blev hun henvist til Herlev Hospital, hvor hun blev scannet og fik taget flere prøver.

- Der var en helvedes ventetid med prøver og svar, nye prøver og svar, fortæller hun.

Til sidst oplyste Herlev Hospital hende om, at hun kunne blive opereret på Aarhus Universitetshospital. Patienter fra hele landet henvises til Aarhus' afdeling for Mave- og Tarmkirurgi, der kan lave højt specialiserede operationer.

Det, hun ikke vidste, var, at læger på den aarhusianske afdeling i godt et år har advaret deres ledelse om, at de ikke kan nå at operere patienter inden for tidsfristen på to uger, hvilket DR har beskrevet.

Annette Bekner sagde ja til tilbuddet, og så ventede hun igen. Det føltes som at være i en limbo, hvor hun hverken hørte til på hospitalet i Herlev eller Aarhus.

Hun var for længst blevet sygemeldt fra sit arbejde som sosu-hjælper på et plejehjem. Men hun kunne ikke holde ud at være derhjemme alene.

- Jeg var fuldstændig handlingslammet i den periode. Jeg boede hos mine børn på skift. Jeg sad bare og gloede på Netflix, for jeg skulle have mine øjne og ører optaget af noget andet, så jeg ikke fik tanker. For tankerne fremkalder jo angsten.

- Det er ekstremt angstprovokerende at gå rundt med kræft i sig og vide, at der ikke bliver gjort noget, siger hun.

Endelig blev hun indkaldt til en forundersøgelse i Aarhus.

En forundersøgelse og gode chancer

Ved forundersøgelsen fortalte lægen, at der var 90 procent chance for, at hun ville blive rask efter operationen, husker Annette Bekner.

Lægen fortalte, hvor de ville skære i hendes tarm, og hvor de ville sy den sammen igen. Til sidst nævnte lægen også de 14 dages behandlingsgaranti, men han tilføjede, at den garanti kunne afdelingen ikke leve op til, fortæller Annette Bekner.