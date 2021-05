Corona fik familie til at indse, at livet i hamsterhjulet ikke gjorde dem lykkelige

Blandt de ting, som danskerne har taget op til revision, er deres sociale omgangskreds, deres fritid- og arbejdsliv.

For Sarah Holm og Jonas Petersen blev coronapandemien også det, der skulle give dem det sidste skub til at tage skridtet og flytte til Samsø.

Et stærkt fællesskab

De er begge kommet meget på Samsø, så det var naturligt for dem at flytte til øen.

De kunne også have valgt at bosætte sig i et landligt område i Midtjylland, men det ville bare betyde, at de ville skulle pendle til en større by for at arbejde.