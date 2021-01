Blev ikke vist på tv – se 'Årgang 0' deltagers 'X Factor'-audition her

Det var dog ikke noget, Oscar Elhauge tænkte over, da han meldte sig til 'X Factor'. Det er nemlig en helt anden type program, forklarer han.

- Vi var meget tætte på holdet bag 'Årgang 0' gennem alle årene, og det var noget helt andet at optage det program. I 'X Factor' er man bare på på en helt anden måde.

Oscar Elhauge meldte sig til, da han gerne ville give musikken en chance og have en professionel vurdering af sine evner.

Han har altid brugt store dele af sin fritid på at synge og spille musik. Men at synge foran et publikum er Oscar Elhauge ikke vant til.

Har aldrig spillet foran andre

Men selvom han altså har været på tv mange gange før, var det en meget nervøs Oscar Elhauge, der gik ind foran dommerne Martin Jensen, Oh Land og Thomas Blachman.

Han har i barndommen fået undervisning i guitar og sang, men han er mest selvlært.

Hans drøm har altid været at udgive musik i eget navn, eventuelt som del af et band. Derfor ville han gerne have dommernes vurdering af hans musikalske evner.

Til sin audition sang han 'Lego house' af Ed Sheeran, og det fik en blandet modtagelse fra dommerne.

- Jeg synes, det er for utrænet. Men du har en god lyd, og også et godt look, lød vurderingen fra Thomas Blachman.

- Det blev lidt undervældende, sagde Oh Land.