Blæsende onsdag i vente – vindstød op til stormstyrke

Derudover er der særligt i Jylland risiko for at blive ramt af en lokal regnbyge i morgentimerne. Disse byger er imidlertid ganske kortvarige.

Hvis cykelturen til job eller skole føles lidt ekstra hård onsdag morgen, er der ikke så meget at sige til det. Det er nemlig en noget blæsende dag, vi er stået op til.

Prognose onsdag formiddag. Mange steder muligheder for nogen eller en del sol. Foto: TV 2 Vejret

Ud på eftermiddagen kommer der efterhånden flere skyer ind over landet fra vest.

Sammen med de mange skyer bliver risiko for regnbyger ligeledes større. Kun de sydligste egne af landet og Bornholm ser ud til at slippe for eftermiddagsbygerne.

På TV 2 Vejrets radar kan du dagen igennem følge med i, hvor dagens byger befinder sig.

Temperaturmæssigt er det stadig til den lune side for årstiden med 14 til 17 grader, når det bliver varmest. Dog vil vinden får det til at føles køligere.