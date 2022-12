Ny app gør det nemmere for Mia at være patient

Videoerne viser også, hvordan patienterne for eksempel skal tage deres medicin, og det er ifølge Maria Kirkeby en rigtig god ting at have lige ved hånden.

- Når man sidder derhjemme, kan man hurtigt blive i tvivl om, hvordan var det nu man skulle gøre. Første gang jeg skulle stikke mig selv, læste jeg brugsanvisningen fire gange, selvom jeg er vant til at stikke andre gennem mit job (som jordemoder, red.). Så det er bare rigtig rart at have en videoguide med én, man kender, siger hun.

Det er dog ikke alle spørgsmål og svar, som kan klares digitalt.

- I dag har jeg bedt om at få telefonisk svar på en blodprøve. Det er ikke et svar, som jeg har lyst til at læse mig frem til. Men det tilpasser de, så man kan blive ringet op i stedet for, siger hun.