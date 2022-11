Kommune flytter 1000 medarbejdere

Jobcentret, Ungdomscentret og rådhuset flytter, mens Borgerservice forbliver i det gamle rådhus. De lokaler, Borgerservice skal bruge, skal nemlig renoveres og føres up-to-date, så fra 16. januar og til et stykke ind i 2024 skal Borgerservice findes i Samsøgade 3, ikke langt fra det nuværende rådhus. Læs mere her.

- Vi glæder os rigtigt meget til at tage det nye rådhus i brug. På det nye rådhus flytter vi ind i nyrenoverede, lyse, åbne og mere moderne lokaler, der giver os mulighed for at arbejde sammen på tværs af fagområder. Det er selvfølgelig en stor opgave at flytte så mange medarbejdere, cirka 1000, men vi har gjort alt, hvad vi kan, for at planlægge flytningen sådan, at borgerne kommer til at mærke så lidt som muligt til flytningen, fortæller Charlotte Lyrskov.

Rådhus solgt