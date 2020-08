Trafikkaos efter bil-demonstration: Beboerne kræver deres vej sikret

Politiet dukkede op til trafik-aktionen og fortalte, at bilerne ikke var parkeret hensigtsmæssigt. Foto: Peter Erfurt

Morgentrafikken på Nørreskov Bakke i Silkeborg gik ekstra langsom i dag. En gruppe af vejens beboer havde nemlig parkeret seks biler langs vejen, som trafikanterne skulle køre udenom.

- Ingen kan fortælle os, hvordan vi skal sikre, at der ikke sker en ulykke. Vi frygter, at det ender med, at der bliver en dræbt i trafikken, siger Lene Friedrichsen, der var med til aktionen og bor på Nørreskov Bakke.

De godt 100 beboere på vejen mener, at deres vej ikke er gearet til de godt 11.000 trafikanter, der ifølge kommunens egne målinger hvert døgn passerer.

- Vi kan ikke køre ud eller ind ad vores indkørsler uden, der opstår en farlig situation. Trafikken på Nørreskov Bakke er steget voldsomt, efter der kom en motorvejsafkørsel, en ny skaterbane og en udvidelse af børnehaven er på vej, siger Lene Friedrichsen.

Udover de parkerede biler havde beboerne også lavet flere skilte, der gjorde opmærksom på deres problem.

De godt 100 beboere på Nørreskov Bakke ønsker at få sat farten, lavet en ekstra fodgængerovergang og få lastbilerne ledt en anden vej. Foto: Peter Erfurt

Politiet til stede ved aktionen

Trafik-aktionen skabte så meget kaos i morgentrafikken, at politiet dukkede op med flere patruljer. For selv om det er lovligt at parkere på Nørreskov Bakke, så mener politiet ikke, at det var hensigtsmæssigt.

- De parkerede, så det virkede som en chikane, man skal køre slalom mellem, og når farten ikke er sat ned, kan det fremprovokere farlige situationer, siger politikommissær fra lokalpolitiet i Silkeborg, John Toft.

Trafik-demonstranterne lyttede da også til politiet og flyttede deres biler.

Protester bliver hørt

Lene Friedrichsen har været med til at indsamle underskrifter fra alle beboerne på Nørreskov Bakke, som er blevet afleveret til Silkeborgs borgmester, Steen Vindum.

- Hver gang vi ringede på en dør, blev vi modtaget med begejstring og taknemlighed for, at vi gør noget ved problemet. Og Steen Vindum sagde til os, at han synes, det lød som nogle rimelige krav, vi havde, fortæller Lene Friedrichsen.

Sammen med resten af vejen ønsker hun, at lastbiler med skilte bliver ledt en anden vej, at der kommer en fodgængerovergang ved børnehaven, og at hastigheden bliver sat længere ned end de 60 km/t, der i dag er tilladt.

- Vores protester er blevet hørt, og vi har fået en garanti om, at vores problem kommer på dagsordenen i Plan- og Vejudvalget på mandag, så vi håber, der sker noget nu, siger Lene Friedrichsen.

Hun har boet på Nørreskov Bakke i 25 år og håber, at trafik-aktionerne kan sikre, at vejen igen bliver sikker for alle.

Hvis politiet ikke forbyder det, så gentager beboerne deres trafik-aktion klokken 14.00, når eftermiddagstrafikken rammer vejen.