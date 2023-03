Spritny politiafdeling flytter ind i kendte rammer

NSK, National enhed for Særlig Kriminalitet, blev oprettet i januar, og er ny enhed, hvor det tidligere SØIK, også kendt som bagmandspolitiet, nu ligger under.

Fra 2023 overtager den nye enhed også mellemstore sager om økonomisk kriminalitet, som de enkelte politikredse før har håndteret.

Målet er, at aflaste politikredsen og bekæmpe økonomisk kriminalitet - navnlig i Vestdanmark, fortæller politiinspektøren.

Knække de kriminelle nødder

Den nye politienhed overtager de økonomiske politisager, og kan dermed gøre sagsbehandlingen i andre politisager hurtigere, mener direktøren for NSK, Lasse Boje.

- Kredsene har haft sager liggende, som er ret komplekse og svære at løse. Det gamle SØIK, som nu ligger i NSK, har helt andre erfaringer med at løse den slags sager. Så vi håber, vi kan knække nogle af de nødder, som politikredsene ikke har kunnet, siger han.

Det er der brug for en særlig enhed til, mener den ledende politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Men det er ikke kun flere politifolk, der er brug for. Indtil videre er 50 nye medarbejdere blevet ansat i afdelingen i Silkeborg, og de rummer mange kompetencer, fortæller han.

- Det kan være kompetencer indenfor revision af regnskaber, skat og folk fra bankverden, som skal hjælpe politiefterforskerne med at opklare de her sager. Det er en ny måde at gå til det på, men jeg tror, det er vejen frem, fordi kompleksiteten i sagerne betyder, at vi skal have flere kompetencer med ombord, forklarer han.