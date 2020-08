Søbad bliver hotspot: - Det burde jo ikke være nødvendigt

På varme dage som i dag kan det være næsten sort af mennesker ved Østre Søbad i Silkeborg. Det er netop derfor, at politiet nu har udpeget stedet til at være et såkaldt hotspot. Et sted, hvor politiet kan lave opholdsforbud, hvis de vurderer, at det er sundhedsmæssigt uforsvarligt.

Når det er godt vejr, er der for mange mennesker til, at det er muligt at overholde afstanden.

Nyheden om hotspottet skræmmer dog ikke de mange badende gæster, som torsdag havde fundet vejen til søbadet.

- Det er en mega god idé. Især de unge er samlet ude på broen i store stimer og holder ingen afstand overhovedet, så det, synes jeg, er en rigtig god idé Mia Malene Grassmé, der var taget til søbadet med sine to børn.

Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Nogle af de unge, hun hentyder til, erkender, at det kan være svært. Især når man gerne vil færdes på badebroen.

- Når det er godt vejr, er der for mange mennesker til, at det er muligt at overholde afstanden. Især hvis man gerne vil springe ud fra broen, kan det godt gå hen og blive lidt problematisk, siger Malte Fuglsang fra Silkeborg.

Risikerer bøde

Selvom hotspot-prædikatet bliver hilst velkommen, så ærgrer gæsterne sig over, at det er nødvendigt.

- I virkeligheden burde det jo ikke være nødvendigt, men det er nødvendigt, siger Mia Malene Grassmé.

Politiet er indstillet på at oprette flere hotspots, hvis det bliver nødvendigt. Hvis politiet laver opholdsforbud på et hotspot, og man trodser det forbud, venter der en bøde.

Foto: Line Morell Holm, TV MIDTVEST