Skjulte penge i politik kritiseres – Nu prøver byråd at gøre noget ved det

Hvad med en grænse på nul?

Ifølge Johan Brødsgaard er grænsen på 5.000 kroner resultatet af et kompromis. Han havde personligt gerne set en grænse nærmere nul kroner.

- Men hvis man får 100 kroner, behøver det ikke at blive oplyst, forklarer han.

Under debatten var der opbakning fra et stort flertal af partierne. Dog mener Konservatives Martin Jakobsen, at der ikke er behov for mere åbenhed.

- Vi har et sundt og godt demokrati i Danmark og Silkeborg Kommune, siger Martin Jakobsen.

Han mener ikke, at nogle af hans kolleger bliver påvirket af støttekroner.

Samme holdning går igen hos Radikales Johan Brødsgaard. Alligevel mener han, at åbenhed er et vigtigt signal.

- Vi bliver et forgangsbillede, der forhåbentlig kan inspirere. Jeg vil rigtig gerne have, at Christiansborg ændrer lovgivningen, understreger han.